З російських книг робитимуть туалетний папір: що вигадали у Луцьку (відео)

Книжки приносили звичайні жителі Луцька – вдалося зібрати сотні кілограмів

Позбавлятися всього російського та афілійованого з росією — важливий тренд в українському суспільстві. Серед іншого опинилася російська література — її успішно спрямовують на користь суспільству. Книжки використовують як макулатуру.

Так, у Луцьку жителі віддали російську літературу зі своїх полиць на добру справу — за 10 днів зібрали понад 600 кг. Багато книжок ще радянського випуску.

Але це не завадить їхній переробці. Паперовий матеріал із книг пресують у кубики, а потім відправляють на переробку в інші області. На заводах України з російської літератури зроблять туалетний папір, стаканчики для кави та інші корисні речі, розповідають організатори.

Зазначається, що кошти, отримані за макулатуру, підуть також на дуже корисну справу — придбання потрібних речей українським захисникам. Українці ідею оцінили і навіть висунули пропозицію щодо оформлення упаковки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що майже всіх російських авторів прибрали із програми з вивчення літератури у школі. Залишилися лише уродженці України. Щоб розширити свій кругозір, можна пошукати нових для себе авторів української літератури.