Вчителька на Київщині змушувала дітей вивчати твір про Москву

Твір про першодрукаря Івана Федорова наповнений російською історією та викривленими деталями, вважає мама школяра.

На Київщині викладачка однієї зі шкіл змушувала дітей вивчати твір про Москву. Йдеться про повість "Друкар небачених книжок" Оксани Іваненко, яка видана у 1964 році. У творі йдеться про початок кар’єри українського першодрукаря Івана Федорова, який спершу працює у Московії, а перед від’їздом до України вклоняється на Москві та Кремлю.

Про це написала мешканка Боярки, що на Київщині Юстина Піддубна у фейсбук-групі "Батьки SOS", де обговорюються питання освіти. За словами жінки, у 6-му класі місцевої школи її дитині задали вивчати вищезгаданий твір про Івана Федорова.

"Почалося з того що син сказав що твір не зрозумілий і не цікавий. Я попросила його почитати в голос. І тут я зрозуміла чому. І почала читати його сама. Твір про Івана Федорова і як він видав першу друковану книгу у Москві, а потім вже у Львові", — пише мама шестикласника.

За її словами, перший розділ присвячений тому, як Іван Грозний розвивав друкарську справу на Русі та Московії, де останню ще й називають "славно" та "Руссю". Авторка допису наводить уривок з повісті: — "Вони розуміли — книги зміцнять самодержавну владу царя, об'єднають навколо Москви завойовані нові землі, розбуркають прагнення людей до писемності й знань."

Але оскільки друкарська справа у Москві розвинутися не змогла, то Федоров був змушений покинути її. У тексті твору він залишає це місто зі словами: "На Красній площі зупинилися, оглянулися, уклонилися низько на всі боки: — "Прощавай, Москва! Прощавай, Кремль! Дай Боже повернутися на рідну землю."

Серед домашніх завдань потрібно було вивчити, коли у Москві була видана перша книжка, а також про політичну ситуацію у Москві 16 століття. Після цього, Юстина звернулася до викладачки із проханням не вивчати цей твір. Вчителька прохання підтримала. У коментарях під дописом розгорілася дискусія. Викладачі інших шкіл пишуть, що цей твір вилучений з програми.

"Ніколи не читали його з дітьми. Але в нашому підручнику також він є, просто пропускаємо", — розповідає вчителька Олена Каспіркевич у коментарях. За її словами, в чинній програмі цього твору немає, але він є у старому підручнику.

Однак решта коментаторів пояснює, що деякі класи досі навчаються за підручником "Українська література" 2014 року випуску. Погоджуються, що деякі викладачі дійсно можуть задавати цей твір дітям. Подібна історія сталася й на Вінничині, пише у коментарі Ольга Білецька. Крім того, за словами мами учня Катерини, у її сина в контрольній роботі були питання за цим твором.

Зауважимо, що критиці піддалося й рішення Міністерства освіти зробити предмет історії України необов’язковим. Історик Володимир В’ятрович пояснив "Телеграфу", чому це рішення погане. Ми ж нагадаємо, що у Луцьку знайшли корисне застосування російській літературі. З неї робитимуть туалетний папір та ще дещо.