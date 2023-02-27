Московські школярі запланували масове самогубство - пробовталася одна з учениць

Школярі в росії продовжують шокувати

У росії знову проблеми зі школярами. Поліція ще не встигла вгамувати хуліганський рук "ЧВК Рейдан", а тепер мусить зупинити масовий суїцид.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, акцію запланували московські школярі на 2 березня. Про заплановане проговорилася 11-річна дівчинка на прийомі у спеціаліста центру психічного здоров'я дітей та підлітків ім. Сухарєвої.

За її словами, у місцевій школі хлопці вже кілька днів обговорюють масове самогубство у розмовах на перервах та у переписці. Вони хочуть вийти на дах одного дня і "покинути росію".

Зараз із цією інформацією працює поліція та слідчі. Близько тижня тому у москві дві дівчини разом зістрибнули з багатоповерхівки. Одна померла одразу, іншу намагалися реанімувати, але не врятували. Їхні знайомі припустили, що школярки стали жертвами якогось челенджу, де пропагують спільні суїциди.

Нагадаємо, що в мережі регочуть із вбогого туалету матері мобілізованого росіянина — місцева влада поремонтувала їй двері у вуличний сортир. Тим часом в мережу злили інтимне відео наближеного до путіна генерала — він танцював стриптиз.