Стриптиз по-генеральськи: інтимне відео наближеного до путіна військового злили в мережу (відео)

Відео не для людей зі слабкими нервами

Поки в Білорусі вибухають російські військові літаки, путінський генерал олександр матовніков, відправлений туди командувати, розважається як може.

У мережу потрапило пікантне відео високопоставленого військового, який зняв свій стриптиз на камеру.

Фігурантом відео є заступник головнокомандувача сухопутних військ росії, який особисто зустрічався з володимиром путіним. У 2017 році він був нагороджений званням "Герой Російської Федерації" і входить до Ради безпеки.

Очевидно, таке успішне життя закрутило генерал-лейтенанту голову, що йому більше нічого не залишилося, як гратися у ванній, знімаючи себе на відео. Хоча й незрозуміло, де у "великодуховній" росії такий "скрєпний" чоловік навчився так граціозно рухати своєю п’ятою точкою.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами — 18+

Зазначимо, що скрєпи в росії вже давно "скриплять". Стриптиз, наприклад, там танцюють просто на заводах при сотнях глядачів. Та й взагалі не дивлячись на безглузді заборони самі росіяни вже давно не гидують "заборонкою". А тепер можна навіть побачити, як російські генерали, поки ротом воюють з Европою, знімають свої дупи на відео.

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