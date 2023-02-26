"Ще не вмерла Україна": дитячі танці під пісню Сердючки викликали справжній скандал у росії (відео)

Адміністрація фірми вже розбирається у тому, що трапилося

Росіяни всі ніяк не можуть привчитися жити "скрєпно", як велить кремлівський уряд. Громадяни "духовної", то влаштують стриптиз перед заводчанами, то ось як зараз веселяться під "заборонку".

Один із таких "кричучих" випадків стався на дитячому святі в Липецькій області. Як повідомляє популярний російський паблік "SHOT", там на камеру потрапило справжнє комбо із "заборонки".

Як можна побачити на опублікованих кадрах, організатори свята вирішили розвеселити дітей танцями під популярну пісню Вєрки Сердючки (який заборонено в’їзд на територію росії) зі словами "Ще не вмерла Україна".

Але це ще не все, організатори пішли далі та провели свято у костюмах неугодної російському уряду популярної іграшки Хагі Вагі.

Природно, така "вакханалія" не могла пройти повз проти z-патріотів і, мабуть, один із таких вирішив "настукати" на своїх співгромадян, поширивши відео по мережі. Адміністрація паблика зв’язалася з менеджером фірми, яка повідомила, що "компанія розбиратиметься у події і безсмертя Україні вони не бажають".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії коментаторам заборонили вимовляти ім’я футболіста "через духовне скріплення".

Також ми повідомляли про те, що росія "вдарила санкціями" по українським блогерам та теле-зіркам.