Суддя зламав росіянам скріпи, заявивши, що в росії краще не ростити дітей

Виходець з рф розуміє, що жити в Австралії набагато краще

Австралійський суддя російського походження Антон Щетинін, який відпрацював лайнсменом і помічником арбітра VAR на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, порівняв життя в росії та Австралії.

На запитання журналіста sport24.ru, "де краще жити?", рефері відповів, що без дітей залишився б у Санкт-Петербурзі (росія), а з родиною краще жити в Австралії. Щетинін зазначив, що на Зеленому континенті у його дітей набагато більше перспектив через допомогу суспільства, а ось у росії досі процвітає корупція, через що "визначальне значення мають зв’язки".

"Пітер став чистішим, а так несильно помінявся. Якби був без дітей, то залишився б там. З дітьми ж краще в Австралії. Тут більше можливостей для них.

І, може, я суджу тим умовам, у яких я виріс, але навіть якщо у моїх дітей щось не виходитиме в житті, в Австралії вони соціально захищені. Тут навіть якщо тобі не вистачає зарплати на базові речі на кшталт їжі – тобі завжди скинеться місцеве ком’юніті. Залишитися жебраком не вийде навіть при бажанні.

Так що в Австралії діти можуть і без моєї допомоги досягти того, чого вони хочуть. А в росії досі визначальне значення мають зв’язки”, – сказав арбітр.

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