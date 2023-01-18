Судья сломал россиянам скрепы, заявив, что в россии лучше не растить детей

Выходец из рф понимает, что жить в Австралии намного лучше

Австралийский судья российского происхождения Антон Щетинин, который отработал лайнсменом и помощником арбитра VAR на чемпионате мира по футболу в Катаре, сравнил жизнь в рф и Австралии.

На вопрос журналиста sport24.ru, "где лучше жить?", рефери ответил, что без детей остался бы в Санкт-Петербурге (россия), а с семьей лучшей жить в Австралии. Щетинин отметил, что на Зеленом континенте у его детей намного больше перспектив из-за помощи общества, а вот в россии до сих пор процветает коррупция, из-за чего "определяющее значение имеют связи".

"Питер стал чище, а так несильно поменялся. Если бы был без детей, то остался бы там. С детьми же лучше в Австралии. Здесь больше возможностей для них.

И, может, я сужу тем условиям, в которых я вырос, но даже если у моих детей будет что-то не получаться в жизни, в Австралии они социально защищены. Здесь даже если тебе не хватает зарплаты на базовые вещи типа еды – тебе всегда скинется местное комьюнити. Остаться нищим не получится даже при желании.

Так что в Австралии дети могут и без моей помощи добиться того, чего они хотят. А в россии до сих пор определяющее значение имеют связи", – сказал арбитр.

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