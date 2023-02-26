"Ще не вмерла Україна": детские танцы под песню Сердючки вызвали настоящий скандал в россии (видео)

Администрация фирмы уже разбирается в случившемся

Россияне все никак не могут приучится жить "скрепно", как тому велит кремлевское правительство. Граждане "духовной", то устроят стриптиз перед заводчанами, то вот, как сейчас, веселятся под "запрещенку".

Один из таких "вопиющих" случаев произошел на детском празднике в Липецкой области. Как сообщает популярный российский паблик "SHOT", там на камеру попало настоящее комбо из "запрещёнки".

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, организаторы праздника решили развеселить детей танцами под популярную песню Верки Сердючки (которой запрещен въезд на территорию рф) со словами "Ще не вмерла Украина".

Но это еще не все, организаторы пошли дальше и провели праздник в костюмах неугодной российскому правительству популярной игрушки Хагги Вагги.

Естественно, такая "вакханалия" не могла пройти мимо против z-патриотов и, по всей видимости, один из таких решил "настучать" на своих сограждан, распространив видео по сети. Администрация паблика связалась с менеджером фирмы, которая сообщила, что "компания будет разбираться в произошедшем и бессмертия Украине они не желают".

Россияне возмущены таким раскладом дел.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии комментаторам запретили произносить имя футболиста "из-за духовных скреп".

Также мы сообщали о том, что россия "ударила санкциями" по украинским блогерам и теле-звездам.