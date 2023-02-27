Стриптиз по-генеральски: интимное видео приближенного к путину военного слили в сеть (видео)

Видео не для слабонервных

Пока в Беларуси взрываются российские военные самолеты, путинский генерал александр матовников, отправленный туда командовать, развлекается как может.

В сеть утекло пикантное видео высокопоставленного военного, который снял свой стриптиз на камеру.

Фигурантом видео является замглавнокомандующего сухопутными войсками россии, который лично встречался с владимиром путиным. В 2017 году он был награжден званием "Герой российской федерации" и входит в Совет безопасности.

По всей видимости, такая успешная жизнь вскружила генерал-лейтенанту голову, что ему больше нечего не осталось, как резвиться в ванной, снимая себя на видео. Хотя и непонятно, где в "великодуховной" россии такой "скрепный" мужчина научился столь грациозно двигать своей пятой точкой.

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Отметим, что скрепы в россии уже давно "скрипят". Стриптиз, например, там танцуют прямо на заводах при сотнях зрителей. Да и вообще не смотря на нелепые запреты сами россияне уже давно не брезгуют "запрещенкой". А теперь вот можно даже увидеть, как российские генералы, пока ртом воюют с Европой, снимают свои задницы на видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший дьякон РПЦ от имени воображаемой жены призвал насиловать украинок.