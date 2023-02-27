Планы россиян сорваны? Таинственный удар по самолету в Беларуси помог Украине

Таких самолетов осталось еще 8

Удар по российскому военному самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует авиация рф, мог привести к срыву сегодняшней атаки по украинским городам.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил украинский полковник запаса, ведущий военный эксперт Роман Свитан.

"Это самолет на базе ИЛ-76, на который повесили радар, видящийся на 600 км. Внутри этого самолета есть командный пункт. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Он может выполнять несколько функций: контроль воздушного пространства, видя наземные средства, может управлять самолетами, может нацеливать, видит наши самолеты, ракеты, ПВО", — сказал Свитан.

По его словам, уничтожение таких самолетов привет к тому, что россия в итоге останется без "дальних глаз". Уничтожение всего одного самолета повлекло за собой срыв планов оккупантов совершить сегодня очередную атаку.

"Пошли только "Шахеды", а ракет мы не увидели. Потому что маршруты ракет уточняются этими самолетами. Этот самолет легко уничтожить. Осталось еще 8 таких самолетов", — добавил военный эксперт.

Отметим, что вечером 26 февраля в окрестностях аэродрома "Мачулищи" в Беларуси прогремели взрывы. Как позже стало известно, удар был нанесен по самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В результате двух взрывов были повреждены передняя и центральная части самолета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате ночной атаки "Шахедов", которую российские оккупанты совершили по Украине, в Хмельницкой области погибли двое сотрудников ГСЧС.