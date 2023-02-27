Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" - о возможностях, которые можно реализовать в Беларуси

В воскресенье, 26 февраля, российский разведывательный самолет А-50, получивший прозвище "предвестник войны", был атакован на белорусском аэродроме "Мачулищи".

Вчерашние взрывы на аэродроме "Мачулищи" – очень интересное событие в истории российско-украинской войны. Взрывами был поврежден и фактически выведен из строя самолет А-50, являющийся летающим радаром. Он постоянно использовался противником для наведения российских ракет на цели на украинской территории.

Таких самолетов на вооружении рф немного. И то, что один из них выведен из строя вследствие, похоже, успешной операции белорусских партизан, весьма показательно.

Такой шаг приведет и не приведет к ряду последствий.

Первое – я не думаю, что это станет причиной для втягивания белорусских войск в состав российской армии вторжения. Ситуация носит внутрибелорусский характер. Потому что, вероятнее всего, именно граждане Республики Беларусь повредили российский самолет на своей территории.

Второе – самопровозглашенный президент Лукашенко получил дополнительные возможности, чтобы просить о некой защите. Возможно, у Китая, куда он собирается на этой неделе. Как это ни удивительно, Лукашенко продолжает маневрировать на фоне понимания того, что рф не способна выиграть войну против Украины, куда пытается еще плотнее вовлечь РБ.

Третье – Киеву придется теперь пересмотреть некоторые подходы к общению с белорусскими демократическими силами. Ведь удар по самолету дальней радиолокационной разведки – это хорошая демонстрация вовлеченности белорусов в российско-украинскую войну именно на стороне Украины. Не факт, что это даст серьезный импульс взаимоотношениям между Офисом президента Украины и офисом Светланы Тихановской (функционирующий за пределами РБ временный объединенный кабинет). Но, думаю, в Киеве следует задуматься, как вести диалог с белорусскими демократическими силами.

Четвертое – успешные действия против российского самолета-локатора в "Мачулищах" свидетельствуют, что россияне не могут быть спокойными на белорусской территории. Кроме "рельсовых партизан", продемонстрированы другие возможности, которые можно реализовывать в РБ. Думаю, это понимают и сами белорусские граждане, оппозиционно настроенные к режиму Лукашенко.