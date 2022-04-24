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"Рельсовые партизаны" в Беларуси помогли спасти Киев - The Washington Post

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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россия перебрасывала военную технику в Украину эшелонами Новость обновлена 24 апреля 2022, 18:51
россия перебрасывала военную технику в Украину эшелонами

Подпольная сеть железнодорожников, хакеров и других неравнодушных нанесла ущерб линиям российского снабжения

Российская армия хотела осуществить блицкриг в Украине, захватив Киев в первые дни войны, однако получила неожиданное сопротивление в глубоком тылу.

"Белорусские рельсовые партизаны" помогли предотвратить нападение россии на столицу Украины, пишет washingtonpost.

Когда российские колонны впервые двинулись через белорусскую границу в Украину с целью молниеносно захватить Киев они полагались на обширную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкреплений. Однако в рф не учли белорусских диверсантов.

Начиная с первых дней полномасштабного вторжения, тайная сеть железнодорожников, хакеров и диссидентских сил безопасности начала действовать, чтобы отключить или нарушить железнодорожное сообщение, соединяющее рф с Украиной через Беларусь, нанеся ущерб российским линиям снабжения. "Партизаны" в Беларуси внесли свой вклад в разжигании логистического хаоса, что оставил российских солдат на фронте без питания, топлива и боеприпасов.

В издании отметили, что решающими причинами неудачи армии рф на Киевском направлении стали яростное сопротивление украинцев, а также тактические ошибки плохо подготовленных российских сил.

"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них наблюдались на севере. Это замедлило их способность передвигаться. Им не удалось продвинуться дальше на украинскую территорию и наладить линии поставки, потому что им приходилось полагаться на грузовики", – цитирует издание Эмили Феррис, научную сотрудницу лондонского аналитического центра RUSI.

В СМИ назвали события в Беларуси "Второй рельсовой войной" (Первая была во времена Второй мировой войны, тогда советские партизаны задерживали движение немецких поездов взрывами — Ред.). В 2022 году активисты останавливали эшелоны рф без жертв.

Ранее сообщалось, что Беларусь все еще может вступить в войну на стороне россии.

Напомним, украинская разведка сообщила, что российская армия планировала вторжение на территорию Беларуси.

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