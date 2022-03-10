Блицкриг провалился: путин попытается заморозить войну с Украиной

Оккупантам будет выгоднее поставить войну "на паузу", чем полностью ее завершать.

После неудач с попыткой провести блицкриг в Украине кровавый диктатор владимир путин попытается заморозить войну, так как с каждым днем переговорная позиция россии лишь ухудшается.

Об этом сообщил глава группы журналистов-расследоватателей Bellingcat Христо Грозев в интервью Алесе Бацман.

Он говорит, что говорить о том, как закончится война весьма сложно, но не исключает, что вскоре может произойти период, когда не будет понятно закончилась ли она или нет.

"Но кровопролития не будет больше, и это самое главное", — сказал Грозев.

По его словам, этот период может наступить в течении ближайших 7-10 дней. Журналист отмечает, что в россии хорошо понимают, что их переговорные позиции ухудшаются и чтобы не признавать войну проигранной, они могут попытаться не называть ее завершенной. Таким образом у путина могут попытаться поставить войну "на паузу" на каком-то промежуточном этапе.

Как сообщалось ранее, 10 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен провести встречу с российским министром сергеем лавровым в Турции.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в свою очередь заявил, что российская сторона попытается навязать Украине так называемый "план Беннета", который для Киева может быть приравнен к капитуляции.