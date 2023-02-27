Жертвы ночной атаки "Шахедов": названы имена погибших в Хмельницкой области спасателей

Вместе с коллегами-спасателями они этой ночью ликвидировали последствия первой атаки на гражданские дома

Ночью 27 февраля, оккупационная армия россии применила по территории Украины 14 "шахедов", предварительно, 11 из которых удалось сбить Силам противовоздушной обороны. Однако были и прилеты с трагическими последствиями. В частности, в Хмельницкой области во время повторных ударов со стороны рф во время исполнения служебного долга погибли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владислав Дворак и его коллега — Сергей Севрук.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, погибшие герои этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. Однако противник нанес повторный удар, который стал для спасателей смертельным. Кроме того, еще трое раненых работников ГСЧС находятся в больнице. Двое из них в достаточно тяжелом состоянии.

"МВД тоскует вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим!", – написал он.

Владислав Дворак

Погибший герой являлся командиром отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части города Хмельницкого. Враг унес жизни Героя на 22 году жизни.

Владислав Дворак погиб от российского обстрела

Сергей Севрук

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области отмечают, что Сергею Севруку было всего 32 года. Он скончался в больнице от травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью.

Сергей Севрук

Ранее "Телеграф" сообщал, как в боях с оккупантами на Купянском направлении убили еще одного сына Украины — 52-летнего офицера из Тернополя Сергея Короля. Мужчина погиб в результате вражеских обстрелов 23 февраля.