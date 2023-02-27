В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, работает ПВО

В нескольких областях замечены дроны-камикад

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу.

Сначала "покраснела" Черниговская область, за ней – Киевская, Полтавская, частично Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская и Харьковская области.

Вскоре после объявления тревоги глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил: "Не игнорируйте тревогу".

В соцсетях начали появляться многочисленные неподтвержденные сообщения о передвижении в воздушном пространстве неизвестных объектов и работе силы противовоздушной обороны. Эту информацию впоследствии подтвердили глава ОПУ и Киевская ОВА.

"У ПВО уже есть положительные результаты работы", — проинформировал Ермак.

В Киевской военной администрации отметили, что "над регионом обнаружены вражеские воздушные цели".

"Силы ПВО начеку. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и придерживайтесь информационной тишины – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – подчеркнули в ОВА.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области замечены вражеские дроны-камикадзе.

"В области шахеды. Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", — написал он.

Обновлено 00:32

ПВО работает в Бориспольском и Броварском районах Киевской области, сообщают в Офисе президента.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области.

Обновлено 00:40

Над Черниговщиной сбито два "шахеда".

Обновлено 00:56

Момент сбития дрона-камикадзе над Киевской областью попал на видео.

Напомним, ранее в Воздушных силах Украины заявили, что украинцы могут не опасаться массированной ракетной атаки в канун годовщины войны. Система ПВО усиливается и "легкой прогулки" в небе у оккупантов не выйдет.