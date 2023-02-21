Ждать ли украинцам атаки авиации рф в годовщину вторжения: военные дали ответ

В Воздушных силах Украины объяснили, почему атака вражеской авиации, как год назад, больше невозможна

Украинцы могут не опасаться массированной ракетной атаки в канун годовщины войны. Система ПВО усиливается и "легкой прогулки" в небе у оккупантов не выйдет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, информация о сотнях самолетов у границы Украины не соответствует действительности.

Военный отметил, что сейчас не Вторая мировая война и тактики массового налета авиации больше не придерживаются. Кроме того, 40 аэродромов россиян расположены на разном расстоянии от украинских границ, а нынешнее количество авиации оккупантов не сильно отличается от количества в начале агрессии.

Что касается украинской ПВО, то она усилена современными западными комплексами. И небо находится под контролем Украины намного больше, чем в начале войны.

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет. ПВО усиливается и легкой прогулки в украинском небе никто не даст", — добавил Игнат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Зеленский уверен, что нет смысла бояться авиационного удара по Украине 24 февраля. Враг хочет запугать украинцев и применяет психологическое давление.