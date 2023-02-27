Російські неформали "ЧВК Редан" в Україні? У кількох містах підлітки збиралися влаштувати бійки

Більшість учасників акцій були неповнолітні – з їхніми батьками проведуть окремі бесіди.

Представники російської субкультури "ПВК Редан" хотіли провести масові бійки у кількох містах України. Наприклад, в Івано-Франківську місцева молодь патрулювала вулиці, щоб запобігти зборам неформалів.

Про це повідомляють у Нацполіції Харківської області та низці інших джерел. Загалом масові заворушення були заплановані у п’яти містах: Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську.

Відомо, що приблизно о 14:00 на площі Конституції у Харкові зібралася компанія людей, щоби влаштувати масові заворушення. Зазначимо, що "ЧВК Редан" — це російський рух, який намагається пробратися до України. За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, поліція встановила 245 осіб, які були причетні до акції. З них лише 30 повнолітніх, а з неповнолітніх – 149 хлопців та 66 дівчат. Правоохоронці порушили справи за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 КК України (підготовка до масових заворушень та залучення неповнолітніх до злочинної діяльності). Батьків підлітків можуть залучити за статтею 184 КУпАП – невиконання своїх обов’язків.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко у Фейсбук повідомив, що з батьками будуть проведені профілактичні бесіди. Однак, пізніше публікацію було видалено.

У Києві 27 лютого група підлітків також планувала масову бійку на Печерську. Правоохоронці вчасно відреагували, і учасників було затримано, доставлено до відділку для встановлення осіб та з’ясування обставин.

У Львові масова бійка практично відбулася, але перехожі викликали вчасно поліцію. До центру міста прибули кілька екіпажів поліції, які запобігли масовим заворушенням.

Як повідомляє ряд Telegram-каналів та інших соцмереж, в Івано-Франківську також збиралися підлітки. Але, як пізніше з’ясувалося, вони, навпаки, охороняли вулиці від "ЧВК Редан" та хотіли перешкоджати появі у місті російської субкультури. Але правоохоронці про всяк випадок провели профілактичну бесіду з підлітками.

У Житомирі масові заворушення були заплановані на 16:00 – молодь запрошували через регіональні канали "Редана", повідомляє місцеве ЗМІ. Але поліція та активісти вчасно втрутилися — зіткнень не сталося, вдалося затримати близько 10 людей із бітами.

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