В Одесі знайшли мертвим загадково зниклого підлітка: деталі трагедії

Мати чомусь не відразу пішла до поліції

Не лише війна завдає смутку українцям, на жаль, продовжують траплятися і побутові трагедії. Так, в Одесі знайшли мертвим 15-річного Арсенія Соболівського.

Хлопець 2008 року народження пішов із дому ще 27 січня, після чого його знайшли мертвим на станції "Одеса-Сортувальна". Інформацію про загибель Арсенія опублікувало місцеве управління поліції 30 січня.

Цікавий факт, що мати підлітка звернулася до поліції лише через два дні після зникнення дитини, 29 січня.

Арсеній Соболівський

Арсенія Соболівського було знайдено мертвим на вантажному вагоні на станції "Одеса-Сортувальна" в Суворовському районі Одеси, — його на смерть ударило струмом, коли він туди виліз. Мати упізнала тіло.

Станція "Одеса-Сортувальна" на карті Одеси

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці закликають батьків донести до дітей, що залізничні потяги та станції знаходяться під великою напругою та можуть вдарити струмом навіть на відстані двох метрів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в кар’єрі в Кривому Розі знайшли мертвим двох дітей, — обставини їхньої смерті теж досить загадкові.