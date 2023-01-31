В Одессе нашли мертвым загадочно пропавшего подростка: детали трагедии

Мать почему-то не сразу пошла в полицию

Не только война доставляет горести украинцам, к сожалению, продолжаются и бытовые трагедии. Так, в Одессе нашли мертвым 15-летнего Арсения Соболевского.

Парень 2008 года рождения ушел из дома еще 27 января, после чего его нашли мертвым на станции "Одесса-Сортировочная". Информацию о гибели Арсения опубликовало местное управление полиции 30 января.

Интересный факт, что мать подростка обратилась в полицию только спустя два дня после пропажи ребенка, 29 января.

Арсений Соболевский

Арсений Соболевский был найден мертвым на грузовом вагоне на станции "Одесса-Сортировочная" в Суворовском районе Одессы, — его насмерть ударило током, когда он туда вылез. Мать опознала тело.

Станция "Одесса-Сортировочная" на карте Одессы

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об убийстве с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители призывают родителей донести до детей, что железнодорожные поезда и станции находятся под большим напряжением и могут ударить током даже на расстоянии двух метров.

Как сообщал "Телеграф", ранее в карьере в Кривом Роге нашли мертвым двух детей, — обстоятельства их смерти тоже довольно загадочны.