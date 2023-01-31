В Одессе нашли мертвым загадочно пропавшего подростка: детали трагедии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мать почему-то не сразу пошла в полицию
Не только война доставляет горести украинцам, к сожалению, продолжаются и бытовые трагедии. Так, в Одессе нашли мертвым 15-летнего Арсения Соболевского.
Парень 2008 года рождения ушел из дома еще 27 января, после чего его нашли мертвым на станции "Одесса-Сортировочная". Информацию о гибели Арсения опубликовало местное управление полиции 30 января.
Интересный факт, что мать подростка обратилась в полицию только спустя два дня после пропажи ребенка, 29 января.
Арсений Соболевский был найден мертвым на грузовом вагоне на станции "Одесса-Сортировочная" в Суворовском районе Одессы, — его насмерть ударило током, когда он туда вылез. Мать опознала тело.
По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об убийстве с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители призывают родителей донести до детей, что железнодорожные поезда и станции находятся под большим напряжением и могут ударить током даже на расстоянии двух метров.
Как сообщал "Телеграф", ранее в карьере в Кривом Роге нашли мертвым двух детей, — обстоятельства их смерти тоже довольно загадочны.