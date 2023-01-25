"Обкатують Армату": шкільна "реконструкція" Курської битви в росії потішила мережу (відео)

На "шоу" витратили 2,2 мільйона рублів

У росії наприкінці 2022 року провели грандіозну "реконструкцію" Курської битви (1943) у шкільному спортзалі в Сизрані, що в Самарській області. Тепер відео розлетілося по соцмережах, чому у користувачів виникло безліч питань.

Як зазначають російські ЗМІ, захід обізвали "історико-патріотичним фестивалем для дітей та підлітків "Я пам’ятаю і пишаюся!", а на його організацію витратили майже 2,2 мільйона рублів (1,16 млн грн).

Як видно на відеозаписі заходу, в "реконструкції" брали участь чотири макети, що віддалено нагадують танки, а також кілька десятків людей.

Примітно також те, що гроші на проведення заходу було виділено з урядових грантів та отримано організацією "Сплочение", яка належить місцевому депутату від "Єдиної росії" Сергію Іванову.

Сам він пізніше заявив, що гроші були спрямовані на муляжі автоматів, оплату послуг відеооператора, зарплату бухгалтера та військову форму, яку шили на замовлення. Критику у свій бік він назвав нападками конкурентів, які хочуть зіпсувати йому репутацію перед виборами.

На відео відреагував російський правозахисник Марк Фейгін, який зазначив, що теж родом із Самарської області.

Інші користувачі мережі теж не залишилися осторонь.

Як повідомлялося раніше, у росії на базі музею "Прорив блокади Ленінграда" відкрили виставку пошкодженої військової техніки нібито з України. Втім, користувачі мережі обурилися тим, що їм показали виключно стару техніку радянського виробництва і не привезли жодного західного екземпляра.