"Обкатывают Армату": школьная "реконструкция" Курской битвы в россии позабавила сеть (видео)

На "шоу" потратили 2,2 миллиона рублей

В россии в конце 2022 года провели грандиозную "реконструкцию" Курской битвы (1943г) в школьном спортзале в Сызрани, что в Самарской области. Теперь же видео разлетелось по соцсетям, отчего у пользователей возникло множество вопросов.

Как отмечают российские СМИ, мероприятие обозвали "историко-патриотическим фестивалем для детей и подростков "Я помню и горжусь!", а на его организацию потратили почти 2,2 миллиона рублей (1,16 млн грн).

Как видно на видеозаписи мероприятия, в "реконструкции" участвовали четыре макета, отдаленно напоминающие танки, а также пара десятков человек.

Примечательно также то, что деньги на проведение мероприятия были выделены из правительственных грантов и получены организацией "Сплочение", которая принадлежит местному депутату от "Единой россии" Сергею Иванову.

Сам он позже заявил, что деньги были направлены на муляжи автоматов, оплату услуг видеооператора, зарплату бухгалтера и военную форму, которую шили на заказ. Критику в свою сторону он назвал нападками конкурентов, которые хотят подпортить ему репутацию перед выборами.

На видео отреагировал российский правозащитник Марк Фейгин, который отметил, что тоже родом из Самарской области.

Другие пользователи сети тоже не остались в стороне.

Как сообщалось ранее, в россии на базе музея "Прорыв блокады Ленинграда" открыли выставку поврежденной военной техники якобы из Украины. Впрочем, пользователи сети возмутились тем, что им показали исключительно старую технику советского производства и не привезли ни одного экземпляра западной.