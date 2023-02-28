У бойцов ВСУ заметили оружие из Дании: чем бьют врага

Датское оружие поможет остановить российские танки

В ходе боевых действий у военнослужащих рядах ВСУ "засветились" датские противотанковые мины Pansermine M/56. По сути, они являются копией французских Mi AC ID 51/52.

Соответствующая информация появилась в Twitter-профиле Ukraine Weapons Tracker, где объяснили, что информация о поставке этих мин озвучивалась датской стороной еще весной 2022 года.

Известно, что Pansermine M/56 является т.наз. "бескорпусной миной", которую очень трудно обнаружить, и взрывается она только под тяжелой техникой – нажимной взрыватель устройства просто не среагирует на вес пехотинца. Так, для срабатывания мины понадобится усилие весом свыше 200 кг.

Pansermine M/56

Так, французская мина Mi AC ID 51 состоит из заряда взрывчатки весом в 7,2 кг, который заключен в легкий корпус из пластмассы, также в корпусе есть стекловолокно, которое укрепляет взрывчатку.

Поскольку подобная мина не имеет металлических деталей, ее невозможно обнаружить с помощью обычных миноискателей, реагирующих на металл. Помочь может разве что прощупывание грунта перед движением танков, что значительно замедляет продвижение врага, или использование более современных радиоволновых миноискателей, число которых у оккупантов ограничено и представлено еще советскими образцами, в основном РВМ-2.

Напомним, что вражескую бронетехнику уже успешно поражают новейшие украинские "вакуумные" гранаты РГТ-27С2.