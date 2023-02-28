У бойцов ВСУ заметили оружие из Дании: чем бьют врага
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Датское оружие поможет остановить российские танки
В ходе боевых действий у военнослужащих рядах ВСУ "засветились" датские противотанковые мины Pansermine M/56. По сути, они являются копией французских Mi AC ID 51/52.
Соответствующая информация появилась в Twitter-профиле Ukraine Weapons Tracker, где объяснили, что информация о поставке этих мин озвучивалась датской стороной еще весной 2022 года.
Известно, что Pansermine M/56 является т.наз. "бескорпусной миной", которую очень трудно обнаружить, и взрывается она только под тяжелой техникой – нажимной взрыватель устройства просто не среагирует на вес пехотинца. Так, для срабатывания мины понадобится усилие весом свыше 200 кг.
Так, французская мина Mi AC ID 51 состоит из заряда взрывчатки весом в 7,2 кг, который заключен в легкий корпус из пластмассы, также в корпусе есть стекловолокно, которое укрепляет взрывчатку.
Поскольку подобная мина не имеет металлических деталей, ее невозможно обнаружить с помощью обычных миноискателей, реагирующих на металл. Помочь может разве что прощупывание грунта перед движением танков, что значительно замедляет продвижение врага, или использование более современных радиоволновых миноискателей, число которых у оккупантов ограничено и представлено еще советскими образцами, в основном РВМ-2.
Напомним, что вражескую бронетехнику уже успешно поражают новейшие украинские "вакуумные" гранаты РГТ-27С2.