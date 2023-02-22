БМП сгорела за секунды: какое новое украинское оружие уничтожает врага (видео)

Новейшая украинская граната сожгла вражескую технику

Точный бросок гранаты с украинского дрона эффектно уничтожил БМП оккупантов – после попадания снаряда в открытый люк бронемашины, она буквально выгорела изнутри, не оставив ничего живого внутри.

Видео эффектной работы оператора БПЛА и мощного воздействия гранаты разместил в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, беспилотник нанес удар термобарической гранатой РГТ-27С2, разработанной в Украине в 2016-2017 годах.

Ее первый прототип был создан на киевском ГП "Артем", занимающимся производством оружия, еще в 2016 году, после чего еще несколько лет ее доводили до готовности, пока в 2021-м официально не приняли на вооружение ВСУ.

Граната начинена зажигательным (термобарическим) составом, который при разрушении боеприпаса распыляется на открытом воздухе, в помещении или внутри военной техники. Вслед за этим происходит подрыв, смесь поджигается, буквально испепеляя все, на что попал зажигательный состав.

Поскольку граната не имеет осколков, ее основными поражающими факторами являются ударная волна и огненное облако (13 куб. м в помещении и 5 куб. м в открытом поле). При температуре до 3000 градусов по Цельсию все, что оказывается внутри этого облака, мгновенно сгорает.

Напомним, что отечественный военно-промышленный комплекс наращивает свой потенциал. Так, "Укроборонпром" развернул производство боеприпасов совместно с одной из стран НАТО, а украинские производители оружия рекламируют свою продукцию на мировых рынках.