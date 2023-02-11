Укр

Сотрудничество дает плоды: Украина с НАТО начала производство новых боеприпасов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Новые мины
Новые мины. Фото Открытые источники

Новые боеприпасы поступят на вооружение ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм. На днях был заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, которые скоро получат украинские военные.

Об этом сообщает "Укроборонпром" и объясняет, что выпуск оружия ведется по современным технологиям. Производственные мощности разбросаны, и их часть расположена в одном из европейских государств.

Новый боеприпас способен гарантированно поражать личный состав врага на дальности от 25 до 60 метров от места взрыва, а отдельные осколки могут долетать до 250 метров. Прямое же попадание мины способно уничтожать инженерные сооружения и легко бронированную технику.

В целом, 120 мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 километров, а современными боеприпасами – более 8 километров. Он является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия, активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Ранее "Укроборонпром" заявлял о начале производства и уже поставке в ВСУ новых 82 мм мин, которые превосходят более старые советские образцы, а союзники продолжают поставлять в Украину новую технику, в том числе самоходные минометы.

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#Оружие #Укроборонпром #Минометные мины #Мины