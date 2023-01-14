В разы лучше советских. “Укроборонпром” испытал боеприпасы украинского производства

Украинские мины показывают эффективность в 2-2,5 раза выше советских

Пока западные партнеры наращивают военную помощь Киеву, расширяя номенклатуру вооружения и военной техники, куда начинают входить самые современные танки, Украина развивает свое производство вооружений. В частности, на производственной базе одной из европейских стран ГП "Укроборонпром" начал производство улучшенных 82 мм мин и провел их испытания.

Об этом "Укроборонпром" сообщает в своем Telegram-канале, выкладывая фото новых мин перед их отстрелом из миномета.

Чуть ранее госконцерн сообщил, что новые снаряды превосходит советские 82 мм мины в 2-2,5 раза по такому показателю, как число осколков, которые поражают мишень.

Новая мина

По стандарту, при разрыве штатной мины, количество поражающих цель осколков на расстоянии должно достигать:

5 метров – 198 ед.;

10 метров – 70 ед.;

15 метров – 41 ед.

При этом в боеприпасе "Укроборонпрома" в мишень попадают 460 осколков на 5 метрах, 140 – на 10 метрах и 69 – на 15-ти. Причем размеры и форма осколков также лучше штатных.

Новая осколочная мина 82 мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров. Но вооружении ВСУ состоят как советские 82 мм минометы ("Поднос", "Василек"), так и уже украинские: КБА-48М и УПМК-82.

На испытаниях

Напомним, что в ходе героической обороны ВСУ в Бахмуте украинские минометы показывают высокую эффективность, особенно благодаря некоторым боеприпасам, которые делают их похожими на уже легендарные РСЗО М142 HIMARS.