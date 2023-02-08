Укр

Испания передаст Украине непростые М113: в чем ценность этих БТРов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Самоходный миномет на базе М113 из Испании
Самоходный миномет на базе М113 из Испании. Фото mil.in.ua

Техника обеспечит ВСУ подвижной и скорострельной огневой поддержкой

ВСУ получат очередную партию гусеничных бронетранспортеров М113, немало которых уже служат в украинской армии. Но в этот раз они поступят из Испании, а часть бронемашин будет оборудована минометами. Таким образом, Украина получит довольно мощную подвижную огневую точку, хотя и неизвестно, сколько будет подобных машин из общей партии в 20 БТРов.

Как сообщает "Милитарный" портал, БТР должны были отправиться в Украину 6 февраля.

На базе М113 давно были созданы самоходные минометные установки, в которых вместо десанта перевозился миномет калибром от 81 до 120 мм с необходимым боекомплектом: от 80 до 115 мин в зависимости от калибра. Для самообороны БТР вооружен 12,7 мм пулеметом M2HB.

На испанских модификациях М113 установлен 120 мм миномет ECIA L65/120 производства местной компании Esperanza y Cia. Миномет, как и большинство подобных систем, может стрелять на расстояние примерно 6-7 км, а обученный экипаж способен сделать до 12 выстрелов в минуту.

ВСУ давно и успешно применяют самоходные минометы в боях под Бахмутом, которые особенно эффективны вместе со специальными минами. Последние, кстати, Украина получает также и от Израиля.

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#Оружие #Минометы #Самоходные минометы