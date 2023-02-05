Страшно смотреть: как действует израильское оружие, тайно переданное ВСУ

Оружие особенно эффективно против пехоты

В сети показали применение израильских 120 мм мин М971, снаряженных суббоеприпасами и относящихся к т.наз. "кассетным" снарядам. Хотя официальных данных об их передаче нет, сведения о появлении нескольких тысяч этих мин у ВСУ просочились в интернет еще в декабре 2022 года.

Видео применения М971 в своем Telegram-канале показал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. В ролике четко видно, как суббоеприпасы от взорвавшейся в воздухе мины буквально усеивают заметный участок земли, поражая все, что там находится.

И хотя кассетные боеприпасы официально запрещены, их выпускают ряд стран, которые не подписали международные договора об их запрете, поскольку эти снаряды показали высокую эффективность.

Мина М971

Принцип действия подобных боеприпасов заключается в их взрыве на высоте нескольких метров над землей. Внутри мины помещается множество круглых суббоеприпасов, которые накрывают участок земли определенного размера. Находящиеся на открытой местности живая сила, легкая небронированная техника и полевые укрепления будут ими уничтожены. И даже если противник укрылся в окопе — он будет поражен льющимся сверху потоком осколков или суббоеприпасов.

В мине М971 насчитывается 24 подобных суббоеприпаса, которые наносят поражение врагу и по данным производителя накрывают участок площадью 100 на 100 метров.

Принцип действия израильской мины

По подобному же принципу работают некоторые боеприпасы к РСЗО HIMARS и немецким самоходным минометам.

В то время, как уже переданные ранее системы и боеприпасы разят противника на земле, Украина может получить новые ЗРК для защиты от опасности с неба.