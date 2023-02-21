Проверено в бою – украинское оружие представлено на самой престижной международной выставке вооружений

Украинский ВПК представил боевые образцы оружия и снаряжения, доказавшие свою эффективность

В понедельник, 20 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-даби стартовала очередная, 16-я международная выставка вооружений IDEX-2023. Заметное место на ней заняли образцы украинских производителей оружия, которое сегодня не только проверяется в бою, но и побеждает.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook Национальная ассоциация предприятий обороной промышленности Украины. (NAUDI). В объединенной экспозиции NAUDI представлены образцы вооружения целого ряда украиснких предприятий.

Стенд Ассоциации

Среди них свои разработки демонстрируют "Украинская бронетехника" (производитель минометов и колесной бронетехники), КБ "Луч" (производитель ПТРК "Стугна"), "Авиационные системы Украины", "Радионикс", UkrSpecSystems (БПЛА PD-2), "Трител", UkrTac (производитель одежды и снряжения), КЗОВ, "Авиасервис-Киев".

БПЛА и снаряжение - все испытано в бою

"Украинские производители привлекают новых поставщиков комплектующих, делятся опытом использования военной техники в реальных боевых условиях и знакомятся с мировыми новинками рынка вооружения. А еще – непрерывно получают слова поддержки и уважения прогрессивного цивилизованного мира", — резюмируется на странице NAUDI.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины была создана в 2020-м году и объединила в себе появившиеся с началом российской агрессии после 2014-го года частные предприятия по производству оружия и военной техники. Ее бессменным председателем является экс-народный депутат Украины от Народного фронта Сергей Пашинский.