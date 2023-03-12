Вірменія виступила проти "несправедливих санкцій" щодо росії

Вірменія підтримує агресора у спорті

Генеральний секретар Національного олімпійського комітету (НОК) Вірменії Грачья Ростомян пообіцяв підтримувати росію та Білорусь у міжнародному спорті. Таким чином, Вірменія підтримала пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення представників країн-агресорів на міжнародну арену.

Відповідний коментар Ростомяна доступний на сайті Inside the Games. Грачья підтримав росіян під час зустрічі з представниками Олімпійського комітету рф (ОКР).

"Ми проти несправедливих санкцій, які зараз застосовуються до російських і білоруських спортсменів.

Їхнє усунення від міжнародних змагань шкодить не лише самим спортсменам, а й позбавляє багатомільйонну аудиторію вболівальників можливості спостерігати за мирним суперництвом найкращих спортсменів планети.

У 2014 році президент МОК Томас Бах під час свого візиту до Вірменії неодноразово наголошував, що спорт має бути мостом, що з’єднує країни, які мають проблеми у міжнародних відносинах.

Натхнена цими словами, вірменська делегація поїхала на перші Європейські ігри в Баку (2015 рік) і на власному прикладі переконалася в місії спорту, що об’єднує", — сказав Ростомян.

Нагадаємо, днями Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила виступати на змаганнях росіянам та білорусам, що викликало бурхливу реакцію в олімпійської чемпіонки з України.