Армения выступила против "несправедливых санкций" в отношении рф
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Армения поддерживает агрессора в спорте
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян пообещал поддерживать рф и Беларусь в международном спорте. Таким образом, Армения поддержала предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по возращению представителей стран-агрессоров на международную арену.
Соответствующий комментарий Ростомяна приводит Inside the Games. Грачья поддержал россиян во время встречи с представителями Олимпийского комитета россии (ОКР).
"Мы против несправедливых санкций, которые сейчас применяются к российским и белорусским спортсменам.
Их отстранение от международных соревнований вредит не только самим спортсменам, но и лишает многомиллионную аудиторию болельщиков возможности наблюдать за мирным соперничеством лучших спортсменов планеты.
В 2014 году президент МОК Томас Бах во время своего визита в Армению неоднократно подчеркивал, что спорт должен быть мостом, соединяющим страны, имеющие проблемы в международных отношениях.
Вдохновленная этими словами, армянская делегация уехала на первые Европейские игры в Баку (2015 год) и на собственном примере убедилась в объединяющей миссии спорта", — сказал Ростомян.
Напомним, на днях Международная федерация фехтования (FIE) разрешила выступать на соревнованиях россиянам и белорусам, что вызвало бурную реакцию у олимпийской чемпионки из Украины.