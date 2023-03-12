Армения выступила против "несправедливых санкций" в отношении рф

Армения поддерживает агрессора в спорте

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян пообещал поддерживать рф и Беларусь в международном спорте. Таким образом, Армения поддержала предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по возращению представителей стран-агрессоров на международную арену.

Соответствующий комментарий Ростомяна приводит Inside the Games. Грачья поддержал россиян во время встречи с представителями Олимпийского комитета россии (ОКР).

"Мы против несправедливых санкций, которые сейчас применяются к российским и белорусским спортсменам.

Их отстранение от международных соревнований вредит не только самим спортсменам, но и лишает многомиллионную аудиторию болельщиков возможности наблюдать за мирным соперничеством лучших спортсменов планеты.

В 2014 году президент МОК Томас Бах во время своего визита в Армению неоднократно подчеркивал, что спорт должен быть мостом, соединяющим страны, имеющие проблемы в международных отношениях.

Вдохновленная этими словами, армянская делегация уехала на первые Европейские игры в Баку (2015 год) и на собственном примере убедилась в объединяющей миссии спорта", — сказал Ростомян.

Напомним, на днях Международная федерация фехтования (FIE) разрешила выступать на соревнованиях россиянам и белорусам, что вызвало бурную реакцию у олимпийской чемпионки из Украины.