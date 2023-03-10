Украинские лыжники собрали урожай медалей в Польше

Наши спортсмены выиграли 4 награды на международном турнире

Украинские лыжные гонщики завоевали несколько медалей на турнире Международной федерации лыжного спорта FIS в Польше. Накануне украинский лыжный акробат Дмитрий Котовский выиграл этап Кубка мира, исполнив сложнейший прыжок.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины в Facebook. На счету нашей команды одна золотая и три серебряных награды.

В гонке классическим стилем победила Анастасия Никон, а Виктория Олех стала второй. В мужских соревнованиях Руслан Денисенко финишировал 4-м, Дмитрий Драгун – 5-м.

Виктория Олех также завоевала серебро в масс-старте. В шаге от награды остановилась Анастасия Иванченко. Среди мужчин в этом виде серебряным призером стал Дмитрий Драгун. Руслан Денисенко финишировал четвертым.

После соревнований в Польше наша команда поехала в Словакию, где 11-12 марта спортсмены примут участие в Континентальном Кубке "Slavic Cup".

Напомним, украинка Анастасия Новосад завоевала бронзовую награду на ЧМ-2023 в лыжной акробатике.

Ранее сообщалось о конфузе российского лыжника-чемпиона Александра Большунова на финише гонки в рф.