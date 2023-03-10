Укол в сердце Украины: российский спорт выводят из-под санкций

Позиция Украины в международном спорте пошатнулась

В пятницу, 10 марта, российские фехтовальщики были допущены к международным соревнованиям. Накануне украинская шпажистка выиграла чемпионат Европы.

Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Организация одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games.

Решение о допуске рф и Беларуси было принято на внеочередном конгрессе FIE, который проходил 10 марта в онлайн-режиме. За возвращение россиян проголосовали 89 человек, против — 46. Напомним, спортсмены из стран-агрессоров были отстранены от соревнований под эгидой FIE с марта прошлого года из-за полномасштабного вторжения рф в Украину в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Примечательно, что главой МОК является бывший олимпийский чемпион по фехтованию (командная рапира) Томас Бах.

Решение о возвращении россиян вступит в силу во второй половине апреля 2023 года, когда начнется олимпийская квалификация в фехтовании.

Примечательно, что президент НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт, который ранее выигрывал олимпийское "золото" (командная сабля) неделю назад отказался от поста президента Федерации фехтования Украины. В сети даже назвали данное решение FIE "ударом топора" по украинскому министру.

К слову, главой FIE до большой войны в Украине был российский олигарх Алишер Усманов. Спустя год полномасштабного вторжения рф, похоже, влияние рф на FIE вновь обрело былую силу, а позиция Украины в мировом спорте сильно пошатнулась.

Ранее сообщалось, что дети украинских фехтовальщиков пошли по стопам родителей и начали выигрывать медали на высоком уровне.

Напомним, украинские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве на чемпионате Европы среди кадетов в Таллине (Эстония).