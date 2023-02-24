Еще одна медаль: украинские фехтовальщицы в напряженной дуэли победили француженок (видео)

Наши спортсменки блестяще выступили на европейском первенстве

В пятницу, 24 февраля, украинские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве на чемпионате Европы среди кадетов в Таллине (Эстония). Накануне член кадетской сборной Украины Эмили Конрад выиграла чемпионат Европы по фехтованию на шпагах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерация фехтования Украины в Facebook. В малом финале украинкам противостояла сборная Франции.

В напряженном матче за "бронзу" Эмили Конрад, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Устина Огон победили француженок со счетом 40:39. До этого Желто-синие выбили команды Эстонии и Израиля и уступили сборной Польше в полуфинале.

"Поздравляем и гордимся!" — поздравили девушек в Федерации.

Кроме того, в сети доступно видео, на котором лидер сборной Украины Эмили Конрад выигрывает решающее очко в поединке с Францией.

Ранее сообщалось, что украинская фехтовальщица на рапирах установила историческое достижение.

Напомним, российские захватчики уничтожили спортивный колледж, в котором училась олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан.