"Семья постоянно давила на меня": почему украинский чемпион ушел из теробороны

Ярослав Амосов возобновил спортивную карьеру

Украинский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в полусреднем весе, Ярослав Амосов рассказал почему ушел из теробороны и вернулся в спорт. Ранее Амосова критиковали за фото с российским рэпером Бастой.

В мае прошлого года на знаменитом стадионе "Уэмбли" Амосов должен был провести защиту чемпиона Bellator. Но из-за начала полномасштабной войны поединок с британцем Майклом Пейджем был отменен.

Тогда Ярослав вместо денег и титулов выбрал защиту Украины. Он записался в тероборону.

Сейчас наш боец ушел со службы и 25 февраля в Дублине проведет бой против американца Логана Сторли на турнире Bellator 291.

"Как только центр Украины был освобожден, я начал испытывать давление со стороны семьи, друзей. Они говорили: "Пришло время вернуться к боям и использовать свою известность, чтобы обращать внимание людей на то, что происходит в Украине". Моя семья и друзья постоянно давили на меня", — сказал Амосов в интервью MMA Junkie.

"Война еще не закончилась. Продолжают гибнуть люди. Но там, где я живу, уже нет никаких военных действий. Но опасность никуда не делась. Россия запускает ракеты по всей Украине. Они могут ударить где угодно и в любое время. Из-за этого у нас постоянные проблемы с отоплением и электричеством. В некоторых частях страны стало получше, но я далек от того, чтобы сказать, что у нас все хорошо.

Были даже моменты во время тренировок, когда я чувствовал себя очень подавленным, а потом я понимал, что некоторые из моих друзей прямо сейчас сидят в окопах, в них стреляют и отовсюду летят ракеты. В сравнении с ними мне легко. Это помогло мне и мотивировало во время подготовки к бою", — подытожил спортсмен.

Напомним, в боях за Херсон погиб старший лейтенант Национальной гвардии, чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов. А в бою под Сватово (Луганская область) оккупанты убили известного тренера и судью по самбо Игоря Чечинова.