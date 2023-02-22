"Сім’я постійно тиснула на мене": чому український чемпіон пішов із тероборони

Ярослав Амосов відновив спортивну кар’єру

Український боєць змішаних єдиноборств, чемпіон Bellator у напівсередній вазі, Ярослав Амосов розповів чому пішов з тероборони і повернувся у спорт. Раніше Амосова критикували за фото з російським репером Бастою.

У травні минулого року на знаменитому стадіоні "Уемблі" Амосов мав провести захист поясу чемпіона Bellator. Але через початок повномасштабної війни поєдинок із британцем Майклом Пейджем було скасовано.

Тоді Ярослав замість грошей та титулів обрав захист України. Він записався до тероборони.

Наразі наш боєць пішов зі служби і 25 лютого у Дубліні проведе бій проти американця Логана Сторлі на турнірі Bellator 291.

"Щойно центр України був звільнений, я почав відчувати тиск з боку сім’ї, друзів. Вони говорили: "Настав час повернутися до боїв і використовувати свою популярність, щоб звертати увагу людей на те, що відбувається в Україні". Моя сім’я та друзі постійно тиснули на мене", — сказав Амосов в інтерв’ю MMA Junkie.

"Там, де я живу, вже немає жодних військових дій. Але небезпека нікуди не поділася. Росія запускає ракети по всій Україні. Вони можуть ударити будь-де і в будь-який час. у нас постійні проблеми з опаленням та електрикою.У деяких частинах країни стало краще, але я далекий від того, щоб сказати, що у нас все добре.

Були навіть моменти під час тренувань, коли я відчував себе дуже пригніченим, а потім я розумів, що деякі з моїх друзів просто зараз сидять в окопах, у них стріляють і звідусіль летять ракети. Порівняно з ними мені легко. Це допомогло мені та мотивувало під час підготовки до бою", — підсумував спортсмен.

Нагадаємо, у боях за Херсон загинув старший лейтенант Національної гвардії, чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов. А в бою під Сватово (Луганська область) окупанти вбили відомого тренера та суддю із самбо Ігоря Чечинова.