Украинка выиграла "серебро" в метании молота на престижном турнире
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Спортсменка выиграла медаль в секторе для метания молота
В четверг, 23 февраля, украинская легкоатлетка Ирина Климец добыла серебряную медаль на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики категории "Gold" в Мельбурне (Австралия). Накануне прыгунья в длину из Украины Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла "бронзу" во Франции.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Поскольку турнир проводился не в помещении, в его рамках состоялись соревнования по метанию молота.
Украинка на соревнованиях по метанию молота в Мельбурне показала второй результат — 67,78 м. Опередила нашу спортсменку лишь француженка Роз Лога (69,31 м). "Бронзу" завоевала представительница Новой Зеландии Лоурен Брюс (65,45 м).
Отметим, личный рекорд Климец составляет 73,56 м.
"Поздравляем и гордимся!" — гласит сообщение НОК.
Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту во Франции. Недавно она победила и на турнире в Норвегии. Еще одно "золото" Магучих завоевала на соревнованиях в Словакии.