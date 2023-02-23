Украинка выиграла "серебро" в метании молота на престижном турнире

Спортсменка выиграла медаль в секторе для метания молота

В четверг, 23 февраля, украинская легкоатлетка Ирина Климец добыла серебряную медаль на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики категории "Gold" в Мельбурне (Австралия). Накануне прыгунья в длину из Украины Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла "бронзу" во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Поскольку турнир проводился не в помещении, в его рамках состоялись соревнования по метанию молота.

Украинка на соревнованиях по метанию молота в Мельбурне показала второй результат — 67,78 м. Опередила нашу спортсменку лишь француженка Роз Лога (69,31 м). "Бронзу" завоевала представительница Новой Зеландии Лоурен Брюс (65,45 м).

Отметим, личный рекорд Климец составляет 73,56 м.

"Поздравляем и гордимся!" — гласит сообщение НОК.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту во Франции. Недавно она победила и на турнире в Норвегии. Еще одно "золото" Магучих завоевала на соревнованиях в Словакии.