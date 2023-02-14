Очередное "золото": украинка Магучих победила на турнире в Словакии (видео)

Украинка выиграла шесть соревнований из шести в 2023 году

Во вторник, 14 февраля, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на днях победила на турнире по прыжкам в высоту во Франции, стала победительницей турнира серии World Athletics Indoor Series Silver Tour в Банска-Бистрице (Словакия).

Об єтом сообщает European Athletics в Twitter. По информации источника, украинка была близка к тому, чтобы покорить высоту 2,04 м, что на 2 см больше ее лучшего результата в текущем сезоне.

Украинке покорилась отметка в 1.97 метра, что хватило ей для победы. Второе место заняла Елена Валлотигара из Италии, а третье — Мария Вукович из Черногории. Примечательно, что Магучих выиграла свой шестой подряд старт в 2023 году. К слову, еще одна украинка Екатерина Табашник показала 4-й результат в Словакии.

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Банска-Бистрица, Словакия. Прыжки в высоту. Женщины.

Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м Елена Валлотигара (Италия) – 1.95 м Мария Вукович (Черногория) – 1.95 м Екатерина Табашник (Украина) – 1.93 м

Видео соревнований в Банска-Бистрице

Ранее "Телеграф" сообщал, что Магучих без проблем выиграла турнир в Норвегии. Кроме того, Ярослава стала лучшей по итогам соревнований в Германии.