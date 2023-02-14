Чергове "золото": українка Магучіх перемогла на турнірі у Словаччині (відео)

Українка виграла шість змагань із шести у 2023 році

У вівторок, 14 лютого, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка днями перемогла на турнірі зі стрибків у висоту у Франції, стала переможницею турніру серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у Банській Бистриці (Словаччина).

Про це повідомляє European Athletics у Twitter. За інформацією джерела, українка була близька до того, щоб підкорити висоту 2,04 м, що на 2 см більше за її кращий результат у поточному сезоні.

Українці підкорилася позначка 1.97 метра, що вистачило їй для перемоги. Друге місце посіла Олена Валлотігара з Італії, а третє — Марія Вукович із Чорногорії. Цікаво, що Магучіх виграла свій шостий поспіль старт у 2023 році. Ще одна українка Катерина Табашник показала 4-й результат у Словаччині.

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Банська Бистриця, Словаччина. Стрибки у висоту. Жінки.

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м Олена Валлотігара (Італія) – 1.95 м Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95 м Катерина Табашник (Україна) – 1.93 м

Відео змагань у Банській Бистриці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Магучіх без проблем виграла турнір у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині.