Рус

Чергове "золото": українка Магучіх перемогла на турнірі у Словаччині (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ярослава Магучіх Новина оновлена 14 лютого 2023, 21:16
Ярослава Магучіх. Фото instagram.com/rosya_dp, twitter.com/EuroAthletics

Українка виграла шість змагань із шести у 2023 році

У вівторок, 14 лютого, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка днями перемогла на турнірі зі стрибків у висоту у Франції, стала переможницею турніру серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у Банській Бистриці (Словаччина).

Про це повідомляє European Athletics у Twitter. За інформацією джерела, українка була близька до того, щоб підкорити висоту 2,04 м, що на 2 см більше за її кращий результат у поточному сезоні.

Українці підкорилася позначка 1.97 метра, що вистачило їй для перемоги. Друге місце посіла Олена Валлотігара з Італії, а третє — Марія Вукович із Чорногорії. Цікаво, що Магучіх виграла свій шостий поспіль старт у 2023 році. Ще одна українка Катерина Табашник показала 4-й результат у Словаччині.

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Банська Бистриця, Словаччина. Стрибки у висоту. Жінки.

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м
  2. Олена Валлотігара (Італія) – 1.95 м
  3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95 м
  4. Катерина Табашник (Україна) – 1.93 м
Відео змагань у Банській Бистриці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Магучіх без проблем виграла турнір у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки у висоту #Ярослава Магучіх