Украинка Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль во Франции
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Спортсменка завоевала "бронзу"
В среду, 15 февраля, украинка Марина Бех-Романчук выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во французском Льевене.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Украинка выиграла награду в секторе для тройных прыжков, использовав лишь одну попытку.
Третье место в тройном прыжке Марине принес результат 14.01 м, вперед она пропустила двух представительниц Кубы, в частности Лиодагмис Повеа, победившей с лучшим результатом сезона в мире – 14.81 м. Вторе место заняла Леянис Перес.
Hauts-de-France Pas-de-Calais. Льевен, Франция. 15 февраля. Тройной прыжок. Женщины
- Лиодагмис Повеа (Куба) – 14,81 м
- Леянис Перес (Куба) – 14,65
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,01
На следующей день Марина на своей странице в Instagram сообщила, что получила травму, из-за чего пропустит зимнюю часть сезона.
Добавим, в беге на 400 м со временем 53,96 с украинка Виктория Ткачук стала седьмой в общем зачете.
Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир во Франции. Недавно она победила и на турнире в Норвегии.