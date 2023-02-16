Украинка Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль во Франции

Спортсменка завоевала "бронзу"

В среду, 15 февраля, украинка Марина Бех-Романчук выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во французском Льевене.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Украинка выиграла награду в секторе для тройных прыжков, использовав лишь одну попытку.

Третье место в тройном прыжке Марине принес результат 14.01 м, вперед она пропустила двух представительниц Кубы, в частности Лиодагмис Повеа, победившей с лучшим результатом сезона в мире – 14.81 м. Вторе место заняла Леянис Перес.

Hauts-de-France Pas-de-Calais. Льевен, Франция. 15 февраля. Тройной прыжок. Женщины

Лиодагмис Повеа (Куба) – 14,81 м Леянис Перес (Куба) – 14,65 Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,01

На следующей день Марина на своей странице в Instagram сообщила, что получила травму, из-за чего пропустит зимнюю часть сезона.

Добавим, в беге на 400 м со временем 53,96 с украинка Виктория Ткачук стала седьмой в общем зачете.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир во Франции. Недавно она победила и на турнире в Норвегии.