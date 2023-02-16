Українка Бех-Романчук ціною травми виграла медаль у Франції

Спортсменка здобула "бронзу"

У середу, 15 лютого, українка Марина Бех-Романчук виграла медаль на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у французькому Льєвені.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Українка виграла нагороду у секторі для потрійних стрибків, використавши лише одну спробу.

Третє місце у потрійному стрибку Марині приніс результат 14.01 м, вперед вона пропустила двох представниць Куби, зокрема Ліодагміс Повеа, яка перемогла з найкращим результатом сезону у світі – 14.81 м. Друге місце посіла Леяніс Перес.

Hauts-de-France Pas-de-Calais. Льєвен, Франція. 15 лютого. Потрійний стрибок. Жінки

Ліодагміс Повеа (Куба) – 14,81 м Леяніс Перес (Куба) – 14,65 Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,01

Наступного дня Марина на своїй сторінці в Instagram повідомила, що зазнала травми, через що пропустить зимову частину сезону.

Додамо, у бігу на 400 м із часом 53,96 с українка Вікторія Ткачук стала сьомою у загальному заліку.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір у Франції. Нещодавно вона перемогла і на турнірі у Норвегії.