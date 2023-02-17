Украинка признана лучшей синхронисткой Европы

Спортсменка победила в престижном голосовании

Украинская синхронистка Марта Федина стала обладательницей престижной награды Европейской лиги плавания – LEN Awards. Ранее Марта высказалась о потенциальном возвращении россиян в международный спорт.

21-летняя уроженка Донецка одержала победу в номинации "Лучшая спортсменка Европы в артистическом плавании по итогам 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

В голосовании, в котором принимали участие, как эксперты, так и болельщики, за украинку отдали голоса 60.61% респондентов. Добавим, что из-за полномасштабного вторжения рф в Украину наши синхронистки потеряли свою базу подготовки в Харькове.

В прошлом году Федина завоевала шесть золотых наград на чемпионате Европы в Риме, а также стала двукратной чемпионкой мира и 3-кратной серебряной призершей ЧМ-2022 в Будапеште (Венгрия).

Кроме того, Алексей Середа стал вторым в голосовании среди лучших прыгунов в воду, Кирилл Болюх — третий. Среди женщин в прыжках в воду вторая позиция у Софии Лискун. Антонина Вышиванова заняла второе место в хайдайвинге.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла "бронзу" в тройном прыжке во Франции. При этом украинка травмировалась и пропустит часть сезона.

Напомним, украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту во Франции.