Українка визнана найкращою синхроністкою Європи

Спортсменка перемогла у престижному голосуванні

Українська синхроністка Марта Федіна стала володаркою найпрестижнішої нагороди Європейської ліги плавання – LEN Awards. Раніше Марта висловилася про потенційне повернення росіян у міжнародний спорт.

21-річна уродженка Донецька здобула перемогу у номінації "Найкраща спортсменка Європи в артистичному плаванні за підсумками 2022 року". Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

У голосуванні, в якому брали участь як експерти, так і вболівальники, за українку віддали голоси 60.61% респондентів. Додамо, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну наші синхроністки втратили свою базу підготовки в Харкові.

Минулого року Федіна здобула шість золотих нагород на чемпіонаті Європи в Римі, а також стала дворазовою чемпіонкою світу та 3-разовою срібною призеркою ЧС-2022 у Будапешті (Угорщина).

Крім того, Олексій Середа став другим у голосуванні серед найкращих стрибунів у воду, Кирило Болюх – третій. Серед жінок у стрибках у воду друга позиція у Софії Лискун. Антоніна Вишиванова посіла друге місце у хайдайвінгу.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук ціною травми виграла "бронзу" у потрійному стрибку у Франції. При цьому українка травмувалася і пропустить частину сезону.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір зі стрибків у висоту у Франції.