"Радій, поки ти не в чорному пакеті": українська спортсменка поставила на місце росіян

Марта Федіна мріє забути про суперниць з рф

Бронзова призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу з артистичного плавання Марта Федіна розповіла про ставлення до російських спортсменок та вболівальників після початку війни. Раніше ми показували, як Марта зустріла захід сонця.

"Якби на вулиці зустрілися, то патли повисмикувала б. А на змаганнях я не хотіла ділити з ними один басейн, перебувати в одному місці.

Я ніколи ще не відчувала такої люті та гніву. Мені хочеться просто забути про всіх росіян. На жаль, поки що це неможливо, але хоча б у спортивному плані. Коли ми переможемо, то хотілося б взагалі забути про Росію, а зараз хоча б її спортсменів, щоб нічого не чути і не знати, хто вони такі", — цитує Федіну SportArena.

Також Марта розповіла, як їй хамлять російські вболівальники у соцмережах. Наприклад пишуть: "Радій, що береш медалі, поки немає найсильніших". Але наша спортсменка їх швидко ставить на місце: "Радій, поки ми тебе в чорний пакет не поклали".

Раніше ми писали, що дружина Олександра Усика обматюкала земляків за їхнє ставлення до путіна.