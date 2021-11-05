Олімпійська призерка з України в чорному купальнику зустріла захід сонця (фото)

Заодно Федина замислилась, де її зимовий пуховик.

Дворазова бронзова призерка Олімпіади в Токіо із синхронного плавання Марта Федіна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала новий запис.

На знімку 19-річна спортсменка зустрічає захід сонця на одному з турецьких пляжів.

"Це я дивлюся, куди поклала свій пуховик, бо зима стала ще на місяць ближче", — підписала публікацію Федина.

Марта Федіна у професійній кар’єрі виступає у парних змаганнях, а також у команді.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала користувачів інтернету публікацією без білизни. Також українська легкоатлетка має пікантні знімки під час тренувального процесу.

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