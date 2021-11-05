Рус

Олімпійська призерка з України в чорному купальнику зустріла захід сонця (фото)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Марта Федіна знову розбурхала громадськість Новина оновлена 05 листопада 2021, 11:08
Марта Федіна знову розбурхала громадськість

Заодно Федина замислилась, де її зимовий пуховик.

Дворазова бронзова призерка Олімпіади в Токіо із синхронного плавання Марта Федіна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала новий запис.

На знімку 19-річна спортсменка зустрічає захід сонця на одному з турецьких пляжів.

"Це я дивлюся, куди поклала свій пуховик, бо зима стала ще на місяць ближче", — підписала публікацію Федина.

Марта Федіна у професійній кар’єрі виступає у парних змаганнях, а також у команді.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала користувачів інтернету публікацією без білизни. Також українська легкоатлетка має пікантні знімки під час тренувального процесу.

Дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар’я Савіна перед матчами "Шахтаря" у Лізі чемпіонів опублікувала знімок в одязі у квітах донецького клубу з глибоким декольте. Сам донецький клуб не встояв у Мадриді та зазнав поразки від "Реала" у зустрічі Ліги чемпіонів. "Телеграф" вже розібрав, які шанси мають "гірники" на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Теги:
#Дівчата #Олімпіада #Березня Федина #Артистичне плавання
Вакцина проти COVID-19
Здоров'я
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Ченці Києво-Печерської лаври
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)
Дата публікації
Категорія
Марина Лазебна
У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра