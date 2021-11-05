Олимпийская призерка из Украины в черном купальнике встретила закат (фото)
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Заодно Федина задумалась, где ее зимний пуховик.
Двукратная бронзовая призерка Олимпиады в Токио по синхронному плаванию Марта Федина на своей странице в инстаграме опубликовала новую запись.
На снимке 19-летняя спортсменка встречает закат на одном из турецких пляжей.
"Это я смотрю, куда положила свой пуховик, а то зима стала еще на месяц ближе", — подписала публикацию Федина.
Марта Федина в профессиональной карьере выступает в парных соревнованиях, а также в команде.
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