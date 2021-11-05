Укр

Олимпийская призерка из Украины в черном купальнике встретила закат (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Марта Федина вновь взбудоражила общественность Новость обновлена 05 ноября 2021, 11:08
Марта Федина вновь взбудоражила общественность

Заодно Федина задумалась, где ее зимний пуховик.

Двукратная бронзовая призерка Олимпиады в Токио по синхронному плаванию Марта Федина на своей странице в инстаграме опубликовала новую запись.

На снимке 19-летняя спортсменка встречает закат на одном из турецких пляжей.

"Это я смотрю, куда положила свой пуховик, а то зима стала еще на месяц ближе", — подписала публикацию Федина.

Марта Федина в профессиональной карьере выступает в парных соревнованиях, а также в команде.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала пользователей интернета публикацией без белья. Также у украинской легкоатлетки есть пикантные снимки во время тренировочного процесса.

Жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина перед матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов опубликовала снимок в одежде в цветах донецкого клуба с глубоким декольте. Сам донецкий клуб не устоял в Мадриде и потерпел поражение от "Реала" во встрече Лиги чемпионов. "Телеграф" уже разобрал, какие шансы есть у "горняков" на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Теги:
#Девушки #Олимпиада #Марта Федина #Артистическое плавание
Анна Скороход в Верховной Раде
Киев
"Я его знала слишком хорошо": Скороход в Раде сделала громкое заявление по смерти Полякова (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анна Скороход в Верховной Раде
"Я его знала слишком хорошо": Скороход в Раде сделала громкое заявление по смерти Полякова (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Вакцина против COVID-19
Какую вакцину от коронавируса выбрать? Врач указал на один нюанс
Дата публикации
Категория
В ДТП на проспекте Гагарина 1 человек погиб, 4 пострадали
Светит меньший срок? Генпрокурор рассказала о наказании для 16-летнего мажора после ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
Монахи Киево-Печерской лавры
"Не ожидал такой агрессии": журналист рассказал, как на него напали монахи Киево-Печерской лавры
Дата публикации
Категория
Галина Третьякова
Скандальная Третьякова прокомментировала свое наказание за радость от смерти Полякова (видео)