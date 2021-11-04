Що світить "Шахтарю" в єврокубках: розклади на фініші Ліги чемпіонів

У українського клубу, як і раніше, залишаються шанси навіть на Лігу чемпіонів.

Поразка в Іспанії від "Реала" з рахунком 1:2 значно погіршила шанси донецького "Шахтаря" на єврокубкову весну. Однак вони все ще є, хоча гарантій, що хлопці Де Дзербі навіть у разі двох перемог пройдуть далі, немає.

"Телеграф" розбирає різні варіанти розвитку подій та їхню користь для "Шахтаря".

Ідеальний варіант: "Шахтар" перемагає у двох матчах, а "Реал" обіграє і "Шериф", і "Інтер".

Так-так, не виключено, що донецький клуб із 7 очками може пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів, обійшовши міланський клуб за додатковими показниками. Але для цього має багато всього зійтись.

Нормальний варіант: "Шахтар" перемагає в двох матчах, а "Шериф" дивом відбирає очки у "Реала".

Важко собі у голові це уявити, але можлива ситуація, коли у трьох команд буде по сім очок і все вирішать додаткові показники. Якщо ми вважаємо, що у донеччан дві перемоги будуть, то мінімум третє місце "Шахтар" за собою застовбити зобов’язаний.

Найреальніший варіант: "Шахтар" втрачає очки в Мілані та закінчує європохід.

Стабільності нинішньому складу "Шахтаря" відверто не вистачає. І навіть непогана гра в середу в Мадриді не додає впевненості, що на виїзді з "Інтером" можна буде набрати три очки. Та й хто каже, що "Шериф" на "Олімпійському" здасться сам?

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав три речі, які потрібні донецькому клубу для успішного виступу в єврокубках.