Укр

Что светит "Шахтеру" в еврокубках: расклады на финише Лиги чемпионов

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Радовались дончане в среду недолго. Новость обновлена 04 ноября 2021, 07:44
Радовались дончане в среду недолго.

У украинского клуба по-прежнему остаются шансы даже на Лигу чемпионов.

Поражение в Испании от "Реала" со счетом 1:2 значительно ухудшило шансы донецкого "Шахтера" на еврокубковую весну. Однако они все еще есть, хотя гарантий, что ребята Де Дзерби даже в случае двух побед пройдут дальше, нет.

"Телеграф" разбирает различные варианты развития событий и их пользу для "Шахтера".

Идеальный вариант: "Шахтер" побеждает в двух оставшихся матчах, а "Реал" обыгрывает и "Шериф", и "Интер".

Да-да, не исключено, что донецький клуб с 7 очками может пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя миланский клуб по дополнительным показателям. Но для этого должно много всего сойтись.

Нормальный вариант: "Шахтер" побеждает в двух оставшихся матчах, а "Шериф" чудом отбирает очки у "Реала".

Сложно себе в голове это представить, но возможна ситуация, когда у трех команд будет по семь очков, и все решат дополнительные показатели. Если мы считаем в уме, что у дончан две победы будут, то минимум третье место "Шахтер" за собой застолбить обязан.

Самый реальный вариант: "Шахтер" теряет очки в Милане и заканчивает европоход.

Стабильности нынешнему составу "Шахтера" откровенно не хватает. И даже неплохая игра в среду в Мадриде не прибавляет уверенности в том, что на выезде с "Интером" можно будет набрать три очка. Да и кто говорит, что "Шериф" на "Олимпийском" сдастся сам?

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал три вещи, которые нужны донецкому клубу для успешного выступления в еврокубках.

Теги:
#Реал #Шахтер #Лига Чемпионов
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