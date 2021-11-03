Де Дзербі: "Шахтарю" потрібні три речі для успішного виступу в ЛЧ"

Італійський фахівець потребує ще посилення.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на прес-конференції підбив підсумок матчу 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому його команда поступилася на виїзді мадридському "Реалу" — 1:2. Прямий ефір підсумків зустрічі вів клубний ютуб-канал "гірників".

"Є три ключові речі, які ми повинні робити, щоб у наступних сезонах ЛЧ грати краще: по-перше, перемогти в УПЛ, по-друге, бачити прогрес молодих гравців, як Судаков, Мудрік, Бондаренко та інших, по-третє, трансфери особливо на ті позиції, де нам потрібна швидкість, техніка, яких зараз не вистачає.

На мою думку, минулого київського матчу проти "Реала" у першому таймі ми виглядали досить непогано. Але автогол Кривцова, а потім помилка після введення м’яча з ауту, і все, гра для нас закінчилася. Сьогодні "Шахтар" зіграв дуже добрий матч у Мадриді. Прикро, що без набраних очок нам потрібно повертатись додому», — вважає італійський фахівець.

Раніше "Телеграф" повідомляв реакцію півзахисника донецького клубу Михайла Мудрика, який залишився незадоволеним роботою суддівської бригади.