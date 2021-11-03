Де Дзерби: "Шахтеру" нужно три вещи для успешного выступления в ЛЧ"

Итальянский специалист требует еще усиления.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференции подвел итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором его команда уступила на выезде мадридскому "Реалу" — 1:2. Прямой эфир итогов встречи вел клубный ютуб-канал "горняков".

"Есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

По моему мнению, в прошлом киевском матче против "Реала" в первом тайме мы выглядели достаточно неплохо. Но автогол Кривцова, а потом ошибка после ввода мяча из аута — и все, игра для нас закончилась. Сегодня "Шахтер" сыграл очень хороший матч в Мадриде. Обидно, что без набранных очков нам нужно возвращаться домой", — считает итальянский специалист.

Ранее "Телеграф" сообщал реакцию полузащитника донецкого клуба Михаила Мудрика, который остался недоволен работой судейской бригады.