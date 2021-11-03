Полузащитник "Шахтера" раскритиковал работу арбитра после матча с "Реалом"

Михаил Мудрык расстроился итогом и оценил работу француза Бенуа Бастьена.

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик во время флеш-интервью подвел итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором донецкий клуб на выезде уступил "Реалу" — 1:2.

По мнению футболиста, главный арбитр встречи Бенуа Бастьен свистел всегда в одну сторону.

"Как я узнал, что сыграю в основе? Во вторник тренер подошел ко мне и спросил, готов ли я выйти на поле с первых минут. Я сказал, что выйду, если надо. Сегодня немного расстроен результатом. "Реал" — это одна из самых сильных команд Европы. Таким клубам, как "Баварии" или "Барселоне" сложно с ними всегда играть. Я бы не сказал, что сегодня мадридцы выглядели слабо.

Также хотелось бы отметить работу арбитра. Я не хочу выделять какие-то моменты, в общем мне показалось, что все свистки были в одну сторону. Может, меня поправят потом, но пока такие ощущения", — заявил украинский футболист.

После четырех сыгранных матчей "Шахтер" с одним набранным очком находится на последнем месте в турнирной таблице, "Реал" с девятью баллами лидирует. Еще один матч группы — "Интер" против "Шерифа", начался в 22.00.

Как ранее сообщал "Телеграф", в домашней встрече донецкий клуб уступил сопернику со счетом 0:5.